Беспокойное путешествие – 6
Выставка акварели Александра Губинского
Выставка акварели Александра Губинского
Гости увидят акварель Александра Губинского (Мурмаши).
Александр родился в 1951 году в Мурманске. Окончил художественно-графический факультет Витебского педагогического института (1970-1975 гг.). Принимает участие в различных выставках с 1978 года.
В экспозиции музея гости увидят работы, написанные художником в разные годы.
Выставка, которая познакомит читателей с новыми, необычными жанрами и поджанрами современной литературы
Ежегодная выставка произведений молодых и опытных художников Мурманской области