Беспокойное путешествие – 6

Гости увидят акварель Александра Губинского (Мурмаши).

Александр родился в 1951 году в Мурманске. Окончил художественно-графический факультет Витебского педагогического института (1970-1975 гг.). Принимает участие в различных выставках с 1978 года.

В экспозиции музея гости увидят работы, написанные художником в разные годы.