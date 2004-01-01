152222

Беспокойное путешествие – 6

Выставка акварели Александра Губинского

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

Гости увидят акварель Александра Губинского (Мурмаши). 

Александр родился в 1951 году в Мурманске. Окончил художественно-графический факультет Витебского педагогического института (1970-1975 гг.). Принимает участие в различных выставках с 1978 года.

В экспозиции музея гости увидят работы, написанные художником в разные годы.

Художественный музей
c 3 января по 2 февраля

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?