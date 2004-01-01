Елена Леонова – поэт и прозаик, журналист, член Союза писателей России, член Союза журналистов России. Окончила филологический факультет Мурманского государственного педагогического университета, но учительской карьере предпочла журналистскую, пройдя путь от корреспондента телевидения Гаджиево до главного редактора телеканала «Александровск ТВ». Работала внештатным корреспондентом газет «Полярный вестник», «На страже Заполярья», «Мурманский вестник».

Елена живет в Гаджиево, поэтому одной из основных тем ее творчества является подводный флот. В 2011 году она стала участником Первого международного съезда молодых писателей в Переделкино, по итогам которого была принята в Союз писателей России.

Елена Леонова - автор книг стихов и прозы «Запах счастья» (2008), «Стеклянный мир» (2010), «Четырнадцать прикосновений» (2012).

Тема нового поэтического сборника «Бессонница»: любовь и разлука, запах весны и гармония с природой, ожидание звонка и предвкушение встречи. Все впечатления Елены Леоновой выливаются в грустно-прозрачную хрупкую лирику, овеянную северной природой и ожиданием счастья.

Произведения Елены Леоновой представлены в электронной библиотеке «Кольский Север».