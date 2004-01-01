«Бес иллюзий» и «Почтовая служба Бангкока»
Совместный концерт двух абсолютно безумных групп
Совместный концерт двух абсолютно безумных групп
Не пропусти одно из ярчайших событий уходящего года! Тотальный симфонический метал и безудержный поп-панк, как две грани одного музыкального безумия! За свою историю эти коллективы успели дать ряд концертов как в области, так и в других городах России, а также выпустить несколько мощных релизов.
Будет жарко! Встретимся в Чудацком шоу!
150-300 р.
Билеты можно приобрести по ссылке
Афиша мероприятий в рок-баре на неделю
Этим вечером каждый желающий может попробовать себя в качестве комика