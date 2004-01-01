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«Бес иллюзий» и «Почтовая служба Бангкока»

Совместный концерт двух абсолютно безумных групп 

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Ограничения: 18+
События: Концерты.

Не пропусти одно из ярчайших событий уходящего года! Тотальный симфонический метал и безудержный поп-панк, как две грани одного музыкального безумия! За свою историю эти коллективы успели дать ряд концертов как в области, так и в других городах России, а также выпустить несколько мощных релизов.

Будет жарко! Встретимся в Чудацком шоу!

Rock'n'Roll music bar
16 декабря
19:00
Цены

150-300 р.

Билеты можно приобрести по ссылке

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