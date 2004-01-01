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Бери разгон!

Очередная проверка на прочность в loft-bar «Чердак»

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Ограничения: 21+ | FC/DC
События: Вечеринки.

В первую же неделю последнего месяца осени, о как! Марафону − быть, товарищи! Три дня кутежа, народных гуляний и прочих радостей затяжных праздников стартуют уже в эту пятницу. Стало быть, стартуем и мы с вами! «Бери разгон!» вместе с лофт-баром «Чердак», как только город укутается в ночь.

Вас ждет:

большой предпраздничный welcome-drink от заведения
бутылочка игристого трём подружкам на баре
кальяны в пол-цены
авангард музыкальных трендов из колонок на максимальной громкости

Снимай галстук, робу, форму и прочие социальные хомуты, улыбнись красавчику в отражении и бегом к нам!

Чердак
3 ноября
23:00
Цены

Вход свободный

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