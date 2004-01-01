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Берегите женщин!

Фотовыставка мурманского фотографа Алексея Щукина

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События: Выставки.

Фотопроект посвящен 80-летию образования Мурманской области. Героини проекта – мурманчанки самых разных профессий. На выставке будут представлены портреты как заслуженных работниц, так и девушек, только начинающих свой карьерный рост.

На торжественном открытии фотовыставки будут присутствовать все «фотомодели», и посетителям музея представится уникальная возможность увидеть их в жизни, побеседовать лично и узнать из первых уст каким был путь мурманчанок в профессию.

Краеведческий музей
c 19 мая по 29 августа

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