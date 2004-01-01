Берегите женщин!

Фотопроект посвящен 80-летию образования Мурманской области. Героини проекта – мурманчанки самых разных профессий. На выставке будут представлены портреты как заслуженных работниц, так и девушек, только начинающих свой карьерный рост.

На торжественном открытии фотовыставки будут присутствовать все «фотомодели», и посетителям музея представится уникальная возможность увидеть их в жизни, побеседовать лично и узнать из первых уст каким был путь мурманчанок в профессию.