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Ben Delay (Germany) - Артист мирового уровня, диск жокей и sound-продюсер, автор легендарного хита «I Never Felt So Right»!

Ben Delay родился и вырос неподалеку от Кёльна, в начале 90-ых он начал заниматься диджеингом и писать музыку. Ben является владельцем одного из самых успешных независимых лейблов, выпускающих disco/french-house - Sugarland Records.

Благодаря релизам от таких артистов Dave Armstrong, Patrick Alavi, Mike 303 (Superfunk), Adam Chinch, Male Funk, DJ 88 Keys и самого Ben Delay, Sugarland Records завоевал уважение и авторитет на электронной сцене.

Также Ben Delay делал ремиксы для или в сотрудничестве с Lenny Fontana, Laurent Wolf, Level 42, Dave Armstrong, Sharam Jey, Darryl Pandy, Patrick Alavi.

Сингл ‘Inner Circle’, выпущенный на Techtone Records, занимал топовые места во многих авторитетных танцевальных чартах.

Однако успехи Ben Delay не ограничиваются его собственным продакшеном - около 20 лет Ben Delay является успешным и востребованным диджеем. Он был резидентом легендарного кёльнского клуба Tiefenrausch вплоть до его закрытия в 2004 году. С тех пор Ben побывал с гастролями во Франции, Польше, России, Австрии и выступил на таких эвентах, как Love Parade, Snowzone, West Clubculture, Axe Offshore Rendezvous, Pernod Frenchclub.

На какой бы площадке не играл Ben Delay, вы можете быть уверены, что толпа будет танцевать вместе с ним!