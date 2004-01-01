Белые туфельки

Ограничения: 12+

Гитары, луп-станции, медные духовые, аккордеон, детский металофончик, барабаны, IPad - целый оркестр в руках двух музыкантов.

Они играют номера с текстами советских уличных песен 20-х годов: романтическое время после революции, когда Советский Союз был ещё молод... Песни о любви, смерти, страсти...

Они экспериментируют с жанрами, иногда оставаясь в рамках, но частенько бросаясь в крайности.