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Белые туфельки

Музыкальный концерт от регионального проекта «Шиш да Малина orchestra»

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Ограничения: 12+
События: Концерты.

Гитары, луп-станции, медные духовые, аккордеон, детский металофончик, барабаны, IPad - целый оркестр в руках двух музыкантов.

Они играют номера с текстами советских уличных песен 20-х годов: романтическое время после революции, когда Советский Союз был ещё молод... Песни о любви, смерти, страсти...

Они экспериментируют с жанрами, иногда оставаясь в рамках, но частенько бросаясь в крайности.

Театр кукол
19 января
19:00
Цены

300 р.

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