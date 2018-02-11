Белые ночи

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Юлия Глазкова (орган) – лауреат международных конкурсов.

С 2009 года преподает на кафедре органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова. Обучалась органу в Нижегородской консерватории, Санкт-Петербургском государственном университете (кафедра органа, клавесина и карильона), Санкт-Петербургской консерватории (аспирантура) – класс профессора Д.Ф. Зарецкого, а также в Московской консерватории (аспирантура, класс профессора Н.Н.Гуреевой-Ведерниковой) и Университете Искусств Берлина (класс профессора Лео ван Дуселаара). Юлия активно концертирует в России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск, Иркутск, Хабаровск и др.), а также за рубежом (Германия, Нидерланды, Финляндия, Польша, Австрия, Канада).

Ольга Попова (саксофон) родилась в Кирове. В 1998 году окончила Кировское училище искусств, а в 2005 – Нижегородскую государственную консерваторию и аспирантуру (класс саксофона – А.И.Мутузкин).

В настоящее время является солисткой «Нижегородского Губернского оркестра», а также преподает саксофон в Нижегородской государственной консерватории. Ольга ведет активную концертную деятельность во многих городах России (С-Петербург, Н.Новгород, Ярославль, Вологда, Киров и др.), а также в Германии и Италии. В ее репертуаре большинство оригинальных камерно-ансамблевых сочинений с участием саксофона, концерты для саксофона с оркестром, сочинения для саксофона и органа. Ольга Попова оказывает поддержку творчеству современных композиторов, регулярно участвуя в многочисленных фестивалях современной музыки.