Белый шум 2017

Фестиваль «Белый шум» является огромной площадкой для реализации творческого потенциала народов севера и других народов мира в различных современных культурных направлениях. Проходит ежегодно с 2010 года, традиционно в середине лета (третьи выходные июля). География гостей обширна. Помимо гостей из Карелии, фестиваль собирает больше тысячи гостей и участников из разных других регионов, а также гостей из Германии, Норвегии, Финляндии и др.

Основан он на принципах гармоничного взаимодействия человека и природы. Мультикультурность и свобода самовыражения дают Фестивалю яркий ореол сказочности и самобытности.

Самый жаркий Фестиваль на севере будет проходить четыре дня – 13, 14, 15, 16 июля.

Большая сцена – Live

ZORGE образована в сентябре 2010-го года Евгением Федоровым (ex-Tequilajazzz) и барабанщиком из Германии Марком Лаубером (Marc-Oliver Lauber). Группа, стартовавшая как дуэт, превратилась к настоящему моменту в сценический квартет, включающий в себя Дмитрия Зильперта ("Tinavie") и Митю Гольцмана (Do-Re-Mi Orchestra) – терменвокс, электроника. Периодически к коллективу присоединяется гитарист Вадим Сергеев («Сплин»).



Творческое кредо коллектива - современная рок-музыка. Можно сказать, что Zorge продолжают дело, начатое и успешно воплощенное группой Tequilajazzz, однако яркие индивидуальности новых музыкантов позволяют определить коллективу особое место в российском музыкальном ландшафте. Творческая манера и звучание бас-гитары Евгения Федорова являются объединяющими две группы факторами, и, поскольку Zorge с удовольствием и полноправно исполняют некоторые старые песни Tequilajazzz, то новую группу можно считать продолжательницей традиций предыдущего легендарого коллектива.



Осенью 2016 года Марка Лаубера сменил Бенджамин Баерт, а за клавишные инструменты встала Светлана VS («Адаптация Пчел»). В новом составе группа приступила к работе над новым материалом.

Theodor Bastard - главные представители жанра World Music в России. Песни, вдохновленные мифами и снами. В них слышны латынь, языки викингов, ацтеков и майя и неизвестный, созданный Яной Вевой язык. Яной, чей голос и интонации воскрешают в памяти легенды о волшебных созданиях. Голос, в котором гибкость и сила сочетается с удивительным внутренним спокойствием и гармонией.



Theodor Bastard - это шесть музыкантов, превращающих свои концерты в магическое действо, которое отсылает слушателя как к восточной музыкальной традиции, так и к северному и русскому фолку. Музыканты используют в своем творчестве как классические инструменты: гитару, виолончель, арфу, так и электронные: синтезаторы, семплеры, даже терменвокс, и множество инструментов народов мира: китайскую флейту баву, австралийский диджериду, иранский даф, африканские ашико, джембе и калимбы, кубинские конги, бразильские кашиши, египетские дарбуки, аппалачский дульцимер, монгольский моринхур, славянские цимбалы, русские гусли, древние окарины и варганы, ритуальные дугнчен и канглинг и многие другие.



Концерты Theodor Bastard - удивительный опыт для всех, кто хочет погрузиться в магию звуков и ценит настоящую красоту Музыки.

Дуэт «Проще простого» объединяет фолк-музыканта, певца-фольклориста, композитора, аранжировщика Сергея Старостина и признанного в России и за рубежом мультиинструменталиста Мариану и создает стихию неизмеримого обаяния, глубины и силы. Перкуссия, жалейки (рожки), гусли, калюки, лиры, этнические барабаны и многое другое — Старостин и Марио вдвоем способны заменить целый оркестр. Благодаря мастерству изготовления музыкальных инструментов Калдарару и страсти к их коллекционированию у Старостина, артисты регулярно обновляют свою фонотеку ещё более диковинными звуками.

ВЕДЬМИН КРУГ проект участницы коллектива «Тролль Гнет Ель» Марии Jet.A.D Леоновой. Мистический фолк-проект Ведьмин Круг - это гипнотическая пульсация легких ритмов и атмосферных мелодий собственного сочинения и средневековья. Трое соратников по музыкально-колдовскому делу знают, как унести Ваше воображение, подобно листу, подхваченному ветром, сквозь далекие миры к горизонтам фантазии!

JUNIPER (Санкт-Петербург) - это уникальный коктейль, в котором все ингредиенты, такие как джаз и электронная музыка, сливаются воедино, взрывая наши вкусовые рецепторы! Музыка Juniper уже давно раскачивает, как огромные фестивали, так и танцполы андеграундных клубов. Коллектив уже успел подарить миру три головокружительных пластинки – Vertigo, Relief и Tembro. Прочно поселились в клубах России, выступили на одной сцене с Red Snapper, Submotion Orchestra, французским электронным гуру Wax Tailor, и украсили лайн-ап международных джазовых и «околоджазовых» фестивалей, таких как Koktebel jazz festival, Stereoleto, Red Rocks, Дикая Мята, Petrojazz, и тд где их оценили и полюбили.



Музыка Juniper – это своеобразная мутация джаза – когда музыка пишется по рецепту прошлого столетия, но с поправкой на научно-технический прогресс и при этом остается невероятно живой и удивляющей. Тягучий контрабас, ломаные ритмы и красивые мелодии духовых с легким налетом грусти - это мощный отечественный ответ европейским nu jazz коллективам.

SHAKTI LOKA (Москва) - это синтез нежной акустики, жгучего рока, выразительного мелодичного трип-хопа и пленительного вокала. В своих песнях группа искусно сплела воедино филигранные гитарные пассажи, обволакивающий грув и концептуальную лирику.



Shakti Loka нередко сравнивают с группой 5Nizza с женским вокалом, Дельфином и даже Radiohead. Их песни крутят более чем на 30 радиостанциях. Хотя коллектив появился всего три года назад , в его копилке творческих достижений уже есть дебютный альбом «Знаете?», три сингла, несколько клипов, десятки сольных концертов и участие в фестивалях «Дикая мята», «Systo», Red Park , «Тайбола», «Yoagart» и др. Также у группы есть несколько совместных песен вместе с Романом Ягуповым из Zdob si Zdub и Uma из Shanti People.

IKARUSHKA. Завораживающие живые звуки традиционных музыкальных инструментов под глубокие басовые вибрации и русское народное пение в сопровождении самых современных электронных битов - так можно охарактеризовать репертуар Петра Нестерова a.k.a. Ikarushka.



Петр родился в Воронеже, но в основном его музыка написана в горах Индии и Китая, где музыкант проводит большую часть своего времени. В 2015 году он успешно дебютировал на нескольких российских open air фестивалях, и сейчас такие популярные мероприятия, как Trimurti, Systo, Space of Joy и другие, без размышления отдают ему прайм-таймы своих площадок. Он много путешествует и собирает по крупинкам техники исполнения народных песен, чтобы предложить их оригинальные обработки слушателю. В совокупности с его превосходным владением электронными и живыми инструментами, это делает его выступления невероятно впечатляющими для любого слушателя!

КАРЕЛИЯ - камерный оркестр с неповторимым лесным звучанием и абсолютно новым прочтением жанра world music. В их неповторимом лесном звучании переплетаются аутентичный фольклор и фанк, реггей и брит-поп, ханг-драм и валторна. Тексты и стихи в песнях группы - авторские, на русском и английском языках. Также коллектив работает с древнерусским материалом, записями фольклора из деревень России.



Музыканты сотрудничают с оркестрами и музыкантами мирового уровня (Российский Роговой Оркестр, Samhey, Reelroad, Танцы Минус, Сергей Старостин и другие)

Translippers - Psy-Dub-проект, созданный в 2011 году музыкантом из Санкт-Петербурга Артуром Мустафиным. Релизы в России и Европе, выступления на крупных атмосферных пати Санкт-Петербурга и Москвы, российских и европейских фестивалях, DJ-ротации по всему миру привели Translippers к высокому статусу в европейской psy-chill-культуре. В 2015 году на лейбле Microcosmos Records состоялся релиз дебютного альбома HERBALISM, на многих сайтах признанный «лучшим psy-релизом недели», «лучшим дебютом года», «лучшим альбомом года». В феврале 2017 года - релиз второго альбома HOVER на греческом лейбле Cosmicleaf Records.

В провоцирующей на танец атмосферной музыке Translippers переплетаются ритмы Востока, вибрации реггей, этнические напевы. Сеты Translippers – экстатическое, завораживающее действие, возбуждающее чувства гармонии, сакральной любви, естественности нематериального мира.

Simba Vibration - это танцы африканского солнца и энергия позитивных вибраций. В исполнении группы можно услышать такие музыкальные направления, как сукус, афро-румба, регги и танцевальный, глубоко трогательный афробит. Музыка Simba Vibration — результат взаимодействия разных культур внутри самой позитивной и космополитичной группы Питера. Это оригинальный сплав самых разных музыкальных традиций: конголезских, ямайских, кубинских, это песни на пяти языках — лингала, суахили, французском, английском и русском.

Alisher & Maraquia. Карельский даб - это отдельное интересное явление: музыка жаркой Ямайки пустила глубокие корни в краю тысячи холодных озер и рек. Глубокие басы, шаманские барабаны, рубленый гитарный сканк, парящие синтезаторы, тонны дилея и пещерного эха: беломорский грув - штука помощней северного сияния.(с) Приполярное дыхание южного берега Белого моря бьется в сильной любви к слабой доле . Консерваторским штудиям абсолютно гармонично последовало совместное оркестровое выражение этой бескорыстной любви. Неисчислимые корни звука омываются тысячей озер. Блуждание в тумане внутренних «Я» формирует образы, способными быть транслированными лишь музыкальными средствами.

Bolshoe Uho. Известный коллекционер из Петрозаводска Игнат Кравцов aka Bolshoe Uho везет на «Белый Шум» свои тяжелые кейсы с виниловыми проигрывателями, чтобы представить вам басовитый и атмосферный материал с верхней полки своего стеллажа - drumfunk и artcore.

DJ Green Man & DJ Krutilkin. Boooom, Шумное Племя!!! Представители отечественной электронной транс сцены DJ Green Man & DJ Krutilkin, партизаны карельского психоделического фронта, участники нескольких музыкальных формаций. В этот раз порадуют вас специальной подборкой пульсирующих вибраций на частоте карельского севера 66.33'N. Будем настраивать на устойчивый резонанс с окружающими красотами.



Object Evolution. «Мы — не объекты, а чистое осознание, не имеющее ни плотности, ни границ. Представление о плотном мире лишь облегчает наше путешествие на земле, это описание, созданное нами для удобства, но не более. Однако наш разум забывает об этом, и мы сами себя заключаем в заколдованный круг, из которого редко вырываемся в течение жизни»

ALYOKA и Алену Минулину (Москва)! Новый проект Алены, которую многие знают по участию в группе Folkbeat - авторская электронная музыка, где каждая композиция рождается из вокальных импровизаций с использованием техники live looping и битбокса, а этнические мотивы переплетаются с текстами поэтов серебряного века и современной лирикой. А еще Алена проведет мастер-класс по телесной перкуссии.

Сhill-out сцена

MARINAD (Марина Гончарова) - прекрасная девушка DJ и музыкант из Костромы, обладающая утонченным вкусом в мире атмосферной музыки (Ambient, Chill-out, Electronic) и магической энергетикой. Ее сеты и компиляции с аккуратным и бережным распределением каждого звука обладают гипнотическим эффектом. Желанный гость Сhill пространств с космической музыкой. Ведет свою программу Ballroom Special на берлинском Sonus fm.

ARGISHTY исполнитель на армянском дудуке, хорошо известен как в России, так и за ее пределами. Сеанс спонтанного единения слушателей, сплоченных этим бесценным чувством - искренностью - вот что такое его музыка. Древний, как сама Армения, этот инструмент обладает уникальной способностью раскрывать сердце человека, успокаивая его и одаряя особенным удовольствием.

SAMOSAD BEND. Проект из Санкт-Петербурга, родился в Карелии (Петрозаводск) в 1999 году. Музыканты, вдохновленные ямайским дабом, северной природой и традиционным фольклором, объединились для совместной, осознанной импровизации. Свои многочисленные выступления SB называют dub-session или dub-set, проводя аналогию с танцевальной диджейской культурой. Используя многочисленные этнические, акустические и электронные инструменты, Samosad Bend синтезируют разнообразные звуковые потоки в общем космическом dub-камлании, устремляясь к истокам вселенского рэйва. На сегодняшний день, проект записал и выпустил 10 CD-альбомов. Самый свежий - DUB CITY, наполнен прогрессивным, электронным звучанием, которое активно реализуется коллективом на последних живых выступлениях.

INVISIBLE INKS (Mudra Music, Санкт-Петербург) - проект, сочетающий в себе широкий спектр настроений: от медитативного и атмосферного до танцевального. Это музыка образов космоса, других измерений, красот родной планеты, подводных миров и таинств леса. В ней есть место мягкой обволакивающей атмосфере и четким, выверенным ритмам.

Является участником chill-out площадок с 2014 года, играл на вечеринках Microcosmos, Genetic lab promo, Sound Inside promo, Cybernetica promo, pre-party systo и многих других. Участвовал в фестивалях Abstraction, Chill Out Planet, Wonderland experience.

SunMan24, он же Иван Бортников - музыкант из Санкт-Петербурга, один из родоначальников отечественной фолктроники и глоу-фай, создатель и участник многих музыкальный проектов: Felix The Bong, Tony Exp, Джимми Без Эмоций, ВИА Рэпздох и других. Смешивает в своих композициях синтетические мелодии, аналоговые инструменты и звуки окружающей реальности. Является резидентом чешского лейбла HeroineBoutique. Два последних года альбомы артиста входят в топ-10 альбом по версии MOTHER LAND. Помимо музыки он является главным редактором медиапортала Hrushevka.org - посвященному музыке и кино в России. Режиссер художественных и документальных фильмов

Выступление SunMan24 будет проходить при поддержке Dooby Douglas - музыканта из Санкт-Петербурга, создающего атмосферный фьюче-фанк, с элементами вейпорвейва и лоу-фай.

ELECTRALEX Питерский диджей, музыкант. В этом году отмечает символическую дату – 15-летие творческой деятельности. Представитель лейбла Самбит рекордс, представитель Darian Planet production, член творческого объединения электронных музыкантов Fulldozer. Сотрудничество: проект K-org Komitet (стихи и музыка), проект Интершум (как вокалист и клавишник, также как ди-джей с экслюзивными сэтами). Плюс сочинял стихи, придумывал перфомансы, делал ремиксы и записал музыку для модного показа..

В данный момент Александр трудится над новым проектом – это будет синтез электроники и живых инструментов.За время своего существования проект успел выступить в Петербурге, Москве, Самаре, Петрозаводске, Великом Новгороде, Стерлитамаке, Ижевске с лайвами и диджей сетами.

KAYATMA - один из заметных проектов на российской этно-электронной психоделической сцене. Музыка, граничащая на стыке псайчила, ньюэйджа, брейкбита и мелодического джаза - настоящий заряд светлого оптимизма. Смешение и взаимопроникновение культур разных народов на благодатной почве современной электроники. Движимый немного наивными мечтами о мире во всём мире, Каятма путешествует по планете, собирая драгоценные жемчужины самобытных мелодий и звуков. Впитывая эти уникальные национальные различия в музыке, осознавая индивидуальность каждого этноса.



Как тело (kaya) стремится к единению с душой (atma), так и музыканты всех континентов через гармоничную вибрацию стремятся к установлению контакта между людьми, нациями, культурами и даже религиями. В своих композициях Каятма находит тонкий баланс звучания несоединимых в обычном понимании инструментов и гармонических ходов. Это постоянный эксперимент на грани осуждения профессионалами, чтущих традицию и этническую аутентичность. Каятма с уважением относится к чистоте и правильности исконных подходов к музыке, но, именно нарушая правила, можно узнать что-то новое о себе и мире.



НАСТЯ ЖУК. Ее знают и любители авторской песни, и джазисты, и рокеры. А Настя знает многих из них и многих из тех, кто был до них. На её концерте можно ощутить себя одновременно на огромном open-air 2000-х, крохотном квартирнике в ленинградской коммуналке 80-х, бардовском слёте или реконструкторском фестивале исторической музыки. Но хаоса не возникает, потому что точкой сборки остаётся Настя — автор и исполнитель, творец и сочинитель, швец и жнец. Музыкант с большой буквы.



ВОЕДИНО молодой импровизационный коллектив из Санкт-Петербурга, воплощающий в своей музыке идею программности, где каждая живая импровизация с помощью звука создает образ, подчас мифический и сказочный, который вводит слушателя в потаённый мир его собственного бессознательного.

A.L.O.N.E электронный музыкальный проект из Санкт-Петербурга, исполняющий музыку в стилях Spacebient, Ambient, Chillout, Electronic.

В музыке A.L.O.N.E причудливым образом переплетаются глубокая инструментальная импровизация, атмосферные саундскейпы, традиционное аналоговое звучание электронной музыки 80-х годов и звуки акустических музыкальных инструментов. Основная идея проекта — обратить внимание слушателя не на сцену, не на исполнителя, а в глубину самого себя — на его собственный внутренний мир, способствовать процессу релаксации и самопознания.



Проект активно гастролирует и выступает. A.L.O.N.E - участник фестивалей Белый Шум, Solar Systo, FLOWER, Space music Fest и др. Музыка проекта публикуется лейблами 45 Echoes Sounds (Москва) и O2 (Санкт-Петербург), выходила в составе одного из лучших европейских подкастов, посвященных мягкой электронике - Synday.

«Поднебесная» станет акустической джемовой этно площадкой. Днем мастер-классы на различных этнических инструментах, а вечером - ДЖЕМ. Привози с собой барабаны варганы диджериду и прочие музыкальные этно-полезности и играй, играй, играй.

Также в программе:

Мастер-класс по боди-арту от Бориса Гагарина (Архангельск). Борис - архитектор-проектировщик деревянных домов, независимый художник. Организатор и участник Боди-арт фестивалей, перформансов, выставок, в том числе и в Норвегии. Любой желающий сможет заказать грим.

Полная информация на сайте фестиваля или в группе ВК.

Место: побережье Белого моря, самый север Карелии, 32 км от полярного круга (66°33'), на полуостров Медвежка, что находится за старинным карело-поморским поселком Чупа (в переводе с Карельского «сурра» - угол.