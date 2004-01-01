Беговелогонка «Strider Racing»
Большой спортивный праздник для всей семьи
Большой спортивный праздник для всей семьи
Если ловок ты и смел!
Садись скорей на беговел!
В программе:
гонка с препятствиями на беговелах
экстремальные трюки от маленьких профессионалов беговел-клуба Северный ветерок
тест-драйв всем желающим
конкурсы и подарки
бесплатный аквагрим от команды stArt
десятки воздушных шаров от Ретро FM
Принять участие:
возраст детей от 1,5 до 6 лет включительно
заполнить заявку можно по ссылке
Место проведения: сквер возле центрального офиса «Сбербанка», пр. Ленина, д. 37.