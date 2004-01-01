Беговелогонка «Strider Racing»

Если ловок ты и смел!

Садись скорей на беговел!

В программе:

гонка с препятствиями на беговелах

экстремальные трюки от маленьких профессионалов беговел-клуба Северный ветерок

тест-драйв всем желающим

конкурсы и подарки

бесплатный аквагрим от команды stArt

десятки воздушных шаров от Ретро FM

Принять участие:

возраст детей от 1,5 до 6 лет включительно

заполнить заявку можно по ссылке

Место проведения: сквер возле центрального офиса «Сбербанка», пр. Ленина, д. 37.