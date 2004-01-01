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Беговелогонка «Strider Racing»

Большой спортивный праздник для всей семьи

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Возраст: Для всей семьи.События: Соревнование, Розыгрыши, Детские праздники, Спорт.

Если ловок ты и смел!
Садись скорей на беговел!

В программе: 

гонка с препятствиями на беговелах
экстремальные трюки от маленьких профессионалов беговел-клуба Северный ветерок
тест-драйв всем желающим
конкурсы и подарки
бесплатный аквагрим от команды stArt
десятки воздушных шаров от Ретро FM

Принять участие:

возраст детей от 1,5 до 6 лет включительно

заполнить заявку можно по ссылке

Место проведения: сквер возле центрального офиса «Сбербанка», пр. Ленина, д. 37.

Город Мурманск
13 мая
16:00 - 18:00

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