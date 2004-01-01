Беговельный Новый год!
Детский спортивный праздник
Детский спортивный праздник
Приглашаем всех наших спортсменов и их родителей отпраздновать наступающий Новый год на Южном склоне!
Что нас ждет:
сказочные гости с подарками и играми
гуляние вокруг елки на улице
катание со склона
турнир по метанию снежков среди старших детей и родителей
мангал со всеми нужными для приготовления вещами
теплый дом для согрева и хранения
детская площадка
тест-драйв беговелолыж
просто веселая, спортивная, семейная тусовка
К нам в гости придут сказочные гости с подарками и играми. Устроим турнир по метанию снежков среди старших детей и родителей. Проведем тест-драйв беговелолыж и просто отлично проведем время в семейно-спортивной дружной тусовке! Отличная горка ждет нас, берите с собой все, на чем можно кататься!
Запись по ссылке
700 р.