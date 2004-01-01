Беговельный Новый год!

Приглашаем всех наших спортсменов и их родителей отпраздновать наступающий Новый год на Южном склоне!

Что нас ждет:

сказочные гости с подарками и играми

гуляние вокруг елки на улице

катание со склона

турнир по метанию снежков среди старших детей и родителей

мангал со всеми нужными для приготовления вещами

теплый дом для согрева и хранения

детская площадка

тест-драйв беговелолыж

просто веселая, спортивная, семейная тусовка

К нам в гости придут сказочные гости с подарками и играми. Устроим турнир по метанию снежков среди старших детей и родителей. Проведем тест-драйв беговелолыж и просто отлично проведем время в семейно-спортивной дружной тусовке! Отличная горка ждет нас, берите с собой все, на чем можно кататься!

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