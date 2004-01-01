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Беговельный Новый год!

Детский спортивный праздник

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События: Детские праздники, Спорт, Новый год.

Приглашаем всех наших спортсменов и их родителей отпраздновать наступающий Новый год на Южном склоне!

Что нас ждет:

сказочные гости с подарками и играми
гуляние вокруг елки на улице
катание со склона
турнир по метанию снежков среди старших детей и родителей
мангал со всеми нужными для приготовления вещами
теплый дом для согрева и хранения
детская площадка
тест-драйв беговелолыж
просто веселая, спортивная, семейная тусовка

К нам в гости придут сказочные гости с подарками и играми. Устроим турнир по метанию снежков среди старших детей и родителей. Проведем тест-драйв беговелолыж и просто отлично проведем время в семейно-спортивной дружной тусовке! Отличная горка ждет нас, берите с собой все, на чем можно кататься!

Запись по ссылке

Южный склон
23 декабря
11:00 - 14:00
Цены

700 р.

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