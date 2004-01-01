Beat by Beat
Концерт в Шумарятах
Концерт в Шумарятах
Мамы и папы, бабушки и дедушки! Приглашаем Вас и ваших детей на концерт творческого коллектива «Beat by Beat». Для вас выступят ученики музыкальной школы №6, под руководством Зайкина Сергея Аркадьевича.
Отличное настроение гарантируем! После концерта мы подарим вам возможность поиграть на музыкальных инструментах и отдохнуть в игровой зоне бесплатно!
Узнайте что-то новое и интересное, отдохните всей семьей в комфортной обстановке под звуки приятной музыки.
450 р.
Предварительный заказ и продажа билетов по телефону: 78-52-22
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