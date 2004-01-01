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Beat by Beat

Концерт в Шумарятах

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События: Концерты.Возраст: Для всей семьи.

Мамы и папы, бабушки и дедушки! Приглашаем Вас и ваших детей на концерт творческого коллектива «Beat by Beat». Для вас выступят ученики музыкальной школы №6, под руководством Зайкина Сергея Аркадьевича.

Отличное настроение гарантируем! После концерта мы подарим вам возможность поиграть на музыкальных инструментах и отдохнуть в игровой зоне бесплатно!

Узнайте что-то новое и интересное, отдохните всей семьей в комфортной обстановке под звуки приятной музыки.

Шумарята
26 марта
17:00
Цены

450 р.

Предварительный заказ и продажа билетов по телефону: 78-52-22

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