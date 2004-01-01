Мамы и папы, бабушки и дедушки! Приглашаем Вас и ваших детей на концерт творческого коллектива «Beat by Beat». Для вас выступят ученики музыкальной школы №6, под руководством Зайкина Сергея Аркадьевича.

Отличное настроение гарантируем! После концерта мы подарим вам возможность поиграть на музыкальных инструментах и отдохнуть в игровой зоне бесплатно!

Узнайте что-то новое и интересное, отдохните всей семьей в комфортной обстановке под звуки приятной музыки.