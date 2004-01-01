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Батутный фристайл

Первый чемпионат по батутному фристайлу в Мурманске

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События: Соревнование, Спорт.

Умопомрачительные прыжки, перевороты, сальто, пируэты и винты высоко над сеткой спортивного батута – свободный полет отчаянной смелости и неограниченной фантазии. Знакомство с необычным видом спортивного искусства – батутным фристайлом – ждет Мурманчан и жителей области. 

Первый Чемпионат по батутному фристайлу в Мурманске пройдет в парке отдыха «Небо»! Не пропусти это грандиозное событие и приходи! Тебя ждут невероятные трюки от участников, крутые сальто и прыжки – в общем, невероятное эмоциональное зрелище!

Заявки на участие принимаются в группе ВК.

Небо
26 ноября
17:00
Цены

Информация по телефону: 201-000

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