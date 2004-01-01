Батутный фристайл
Первый чемпионат по батутному фристайлу в Мурманске
Первый чемпионат по батутному фристайлу в Мурманске
Умопомрачительные прыжки, перевороты, сальто, пируэты и винты высоко над сеткой спортивного батута – свободный полет отчаянной смелости и неограниченной фантазии. Знакомство с необычным видом спортивного искусства – батутным фристайлом – ждет Мурманчан и жителей области.
Первый Чемпионат по батутному фристайлу в Мурманске пройдет в парке отдыха «Небо»! Не пропусти это грандиозное событие и приходи! Тебя ждут невероятные трюки от участников, крутые сальто и прыжки – в общем, невероятное эмоциональное зрелище!
Заявки на участие принимаются в группе ВК.
Информация по телефону: 201-000