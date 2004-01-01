Батькiвська хата, рiдний порiг
Концерт хора украинской песни «Джерела»
Концерт хора украинской песни «Джерела»
Участники коллектива исполнят для зрителей известные песни: «Пісня про рушник», «Зеленеє жито», «Била мене мати», «Та косив батько», «Вербовая дощечка». Хор «Джерела» с удовольствием представит своим слушателям две новые песни: «Сину, качки летять» и «Тернова хустка».
В репертуаре коллектива песни о любви и страданиях, о радостях и горестях бытия, об ироничных ситуациях в жизни народа. Украинская песня отличается своей мелодичностью и напевностью, не оставляя равнодушным ни одного слушателя. Хор «Джерела» с большим удовольствием их исполняет. Традиция коллектива — постановки музыкально-театрализованных представлений, где много шуток, юмора и, конечно, песен.
Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-90-36
Касса Дворца 45-43-23
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