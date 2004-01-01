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Барто пожаловать

Спектакль по мотивам стихов Агнии Барто

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События: Спектакли.

«Барто пожаловать» – интерактивный спектакль–игра по стихам известной детской поэтессы Агнии Барто. Все произведения А. Барто можно смело считать классикой детской литературы – в них есть что-то легкое, они поучительны, понятны всем. Эти стихотворения знают современные дети, их мамы и папы, бабушки и дедушки, и даже прабабушки с прадедушками. Благодаря простому детскому языку четверостишья хорошо слушаются и очень легко запоминаются малышами. Годы проходят, а про качающегося бычка все помнят, легко цитируют стишок про Таню с ее мячиком, и даже плачущий зайка остался в памяти.

Режиссер: Светлана Озерская

Художник: Андрей Запорожский

Композитор: Петр Макаров

Художник по свету: Анастасия Кузнецова

Анимация: Александр Башаев

В спектакле заняты: Валерия Песнева, Александра Иванова, Николай Мирошниченко.

Спектакль для самых маленьких. 0+

Продолжительность: 40 минут.

Театр кукол
c 20 по 21 февраля
17:00
Цены

350 р.

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