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Bartenders Team

Первое в регионе масштабное состязание среди барменов

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Ограничения: 21+
События: Вечеринки.

Семь команд из лучших заведений Мурманска и области, два этапа, и только один фаворит. 

Вы увидите феерическое шоу, состоящее из Speed Mixing — скоростного приготовления популярных коктейлей и авторского коктейля от каждой команды.

Два напарника от каждого заведения плечом к плечу будут состязаться за щедрый денежный и, что самое главное – за славу и право называться лучшими! Самый достойный коктейль получит почётное место в наших коктейльных картах с указанием авторства, а это — лучшее признание мастерства.

Приходи и стань свидетелем самого уникального события в истории барного дела Мурманска. 

Приятное музыкальное сопровождение обеспечит Dj Deep Touch, ведущий вечер — Lodoss. 

Чердак
19 июля
21:00
Цены

Свободный

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