Bartenders Team
Первое в регионе масштабное состязание среди барменов
Семь команд из лучших заведений Мурманска и области, два этапа, и только один фаворит.
Вы увидите феерическое шоу, состоящее из Speed Mixing — скоростного приготовления популярных коктейлей и авторского коктейля от каждой команды.
Два напарника от каждого заведения плечом к плечу будут состязаться за щедрый денежный и, что самое главное – за славу и право называться лучшими! Самый достойный коктейль получит почётное место в наших коктейльных картах с указанием авторства, а это — лучшее признание мастерства.
Приходи и стань свидетелем самого уникального события в истории барного дела Мурманска.
Приятное музыкальное сопровождение обеспечит Dj Deep Touch, ведущий вечер — Lodoss.
Свободный