Bartenders Team

Ограничения: 21+

Семь команд из лучших заведений Мурманска и области, два этапа, и только один фаворит.

Вы увидите феерическое шоу, состоящее из Speed Mixing — скоростного приготовления популярных коктейлей и авторского коктейля от каждой команды.

Два напарника от каждого заведения плечом к плечу будут состязаться за щедрый денежный и, что самое главное – за славу и право называться лучшими! Самый достойный коктейль получит почётное место в наших коктейльных картах с указанием авторства, а это — лучшее признание мастерства.

Приходи и стань свидетелем самого уникального события в истории барного дела Мурманска.

Приятное музыкальное сопровождение обеспечит Dj Deep Touch, ведущий вечер — Lodoss.