Концерт прекрасно подойдёт любителям импровизаций и нестандартных программ, где барочная классика незаметно перетекает в танго, а затем всё это плавно растворяется в джазе.

Программа «BAROCCO – TANGO – JAZZ» – это разные музыкальные миры – прекрасные и непохожие друг на друга; сплетение стилей, жанров, смелые интерпретации и удивительные метаморфозы наряду с неизменно высоким уровнем исполнения.

Музыканты продемонстрируют, как органично и естественно звучит орган в дуэте с саксофоном.



Владимир Хомяков – единственный органист в России, регулярно включающий в свои программы импровизационную музыку. Совершенствовался на многих мастер-классах у ведущих органистов Западной Европы, в том числе у Пита Кее (Нидерланды) и Людгера Ломанна (Германия). Репертуар его включает музыку четырёх столетий. Наряду с классикой музыкант часто исполняет произведения современных композиторов. Регулярно даёт сольные концерты в России и странах Европы.

Владимир Хомяков является артистическим директором Челябинских международных органных фестивалей и одним из основателей ассоциации российских органистов «Новое органное движение».



Игорь Паращук – выдающийся саксофонист и кларнетист, умело сочетающий академический жанр и джазовое исполнение. Один из наиболее известных в России и за рубежом музыкантов Уральского региона; профессор Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского. Увлечённый педагог, владеет разными музыкальными жанрами и стилями, от еврейской и армянской музыки до якутской и шотландской. Игорь Паращук в совершенстве владеет сразу несколькими духовыми инструментами: всеми видами саксофонов, кларнетов, освоил армянский дудук и шотландскую волынку. Лауреат международных конкурсов в классической и джазовой номинациях. На ежегодном фестивале джаза в Майами его назвали исполнителем «качественного и внушительного русского джаза». В репертуаре – классика, авангард, джаз, поп, госпел. Захватывающие импровизации, неожиданные музыкальные находки, абсолютная свобода владения инструментом – все это штрихи к портрету исполнителя.