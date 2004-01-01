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Барк «Седов»

Дни экскурсий на легендарный парусник

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События: Экскурсии.

Уже завтра барк «Седов» прибывает в родной порт!

2 августа в 10 утра состоятся торжественная встреча и концерт, согреться можно будет чаем, кофе и закусками, для детей и взрослых организованы площадки с играми.

Развлечения будут организованы все дни стоянки судна в Мурманске.

Подняться на борт учебного парусного судна сможет любой желающий.

В связи с действующим на пирсе дальних линий пропускным режимом для прохода на барк при себе необходимо иметь паспорт.

Дети, не достигшие 14 лет, проходят только в сопровождении взрослых.

Город Мурманск
2 августа
12:00 - 19:00
c 3 по 4 августа
11:00 - 19:00
5 августа
10:00 - 16:00

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