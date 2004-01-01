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Баренцев Ужин

Гастрономический вечер в panoramic bar «7 небо»

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События: Ужин.

Такое нельзя пропустить! Уникальный гастрономический вечер локального северного продукта состоится во вторник 8 мая. Баренцево море – гордость нашего родного края! Безгранично прекрасное, богатое рыбой и морепродуктами. Специально для вас шеф-повар Илья Вегера приготовит изысканные блюда высокой кухни из свежих продуктов северного моря.

Меню вечера:

  • Гребешок в раковине с яблочным сорбетом
  • Закуска «Мурманская». Печень трески подается с яйцом пашот
  • Морской окунь, запеченный в беконе, подается с мятным соусом
  • Классический Чизкейк с клюквенным вареньем и меренгой

Живая музыка: JoyBox.

Ведущий вечера: Слава Невалуев.

7 небо
8 мая
20:00
Цены

2000 р.

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