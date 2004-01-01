Баренцев Ужин

Такое нельзя пропустить! Уникальный гастрономический вечер локального северного продукта состоится во вторник 8 мая. Баренцево море – гордость нашего родного края! Безгранично прекрасное, богатое рыбой и морепродуктами. Специально для вас шеф-повар Илья Вегера приготовит изысканные блюда высокой кухни из свежих продуктов северного моря.

Меню вечера:

Гребешок в раковине с яблочным сорбетом

Закуска «Мурманская». Печень трески подается с яйцом пашот

Морской окунь, запеченный в беконе, подается с мятным соусом

Классический Чизкейк с клюквенным вареньем и меренгой

Живая музыка: JoyBox.

Ведущий вечера: Слава Невалуев.



