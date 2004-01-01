Баренцев Ужин
Гастрономический вечер в panoramic bar «7 небо»
Гастрономический вечер в panoramic bar «7 небо»
Такое нельзя пропустить! Уникальный гастрономический вечер локального северного продукта состоится во вторник 8 мая. Баренцево море – гордость нашего родного края! Безгранично прекрасное, богатое рыбой и морепродуктами. Специально для вас шеф-повар Илья Вегера приготовит изысканные блюда высокой кухни из свежих продуктов северного моря.
Меню вечера:
Живая музыка: JoyBox.
Ведущий вечера: Слава Невалуев.
2000 р.