Barents open cup of fitness model 2018
Уникальный проект, объединивший в себе лучшие качества конкурсов красоты и соревнований фитнес-бикини!
Уникальный проект, объединивший в себе лучшие качества конкурсов красоты и соревнований фитнес-бикини!
Очаровательные и спортивные девушки! Приглашаем к участию в уникальном проекте! Впервые в Мурманске – мероприятие, которое объединит лучшие качества конкурсов красоты и соревнований фитнес-бикини!
Вас ждут яркое шоу, денежные призы и подарки!
Регистрация по ссылке
При поддержке федерации Бодибилдинга Мурманской области.
Стартовый взнос – 1500 р.
Информация по телефону: 78-15-08
Главное зимнее спортивное событие Заполярья