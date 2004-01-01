Barents open cup of fitness model 2018

Уникальный проект, объединивший в себе лучшие качества конкурсов красоты и соревнований фитнес-бикини!

Ограничения: 18+

Очаровательные и спортивные девушки! Приглашаем к участию в уникальном проекте! Впервые в Мурманске – мероприятие, которое объединит лучшие качества конкурсов красоты и соревнований фитнес-бикини!

Вас ждут яркое шоу, денежные призы и подарки!

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Положения соревнования

При поддержке федерации Бодибилдинга Мурманской области.