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Barents open cup of fitness model 2018

Уникальный проект, объединивший в себе лучшие качества конкурсов красоты и соревнований фитнес-бикини!

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Ограничения: 18+
События: Соревнование, Спорт.

Очаровательные и спортивные девушки! Приглашаем к участию в уникальном проекте! Впервые в Мурманске – мероприятие, которое объединит лучшие качества конкурсов красоты и соревнований фитнес-бикини!

Вас ждут яркое шоу, денежные призы и подарки!

Регистрация по ссылке

Положения соревнования

При поддержке федерации Бодибилдинга Мурманской области.

Цены

Стартовый взнос – 1500 р.

Информация по телефону: 78-15-08

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