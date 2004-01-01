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Баренц-камерата

Рождественский концерт оркестра в рамках фестиваля «Рождественские встречи»

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События: Концерты.

Дирижер -  Андрей СкороходовВ концерте принимают участие артисты филармонии, студенты и преподаватели Мурманского колледжа искусств.

В программе: Сен-Санс, Пьяццолла, Шостакович, Таривердиев.

Филармония
26 декабря
19:00

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