Баренц-камерата
Рождественский концерт оркестра в рамках фестиваля «Рождественские встречи»
Рождественский концерт оркестра в рамках фестиваля «Рождественские встречи»
Дирижер - Андрей СкороходовВ концерте принимают участие артисты филармонии, студенты и преподаватели Мурманского колледжа искусств.
В программе: Сен-Санс, Пьяццолла, Шостакович, Таривердиев.
Выступают – Павел Милюков, Александо Рамм и Филипп Копачевский
Концерт популярнейшего представителя новой волны отечественного хип-хопа с презентацией нового альбома