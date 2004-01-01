Барабанные палочки
Вечеринка в Loft-bar «Чердак»
Магия чисел, размах гостеприимства, облако, птица, самолёт!… Мы с вами распечатали весну, и уже не сможем остановиться! Встречаем гулкой дробью пятницу! «Чердак» приглашает тебя задать ритм ночи взяв «Барабанные палочки».
Только один раз, и только в пятницу:
Акция 1+1 коктейль действует всю ночь!
Удваивай своё удовольствие, увеличивай темп куража вдвое, ну и ты понял, куча метафор и лирических отступлений с цифрой два!
А так же, топовые музыкальные хитяо под твои танцули, фруктовый дымовал в пол-цены и (не можем удержаться, ну) вдвое больше радостных мосек вокруг!
Вход свободный
Бронь по телефону: 70-70-42
Приятный вечер на высоте в стиле jazz