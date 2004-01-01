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Барабанные палочки

Вечеринка в Loft-bar «Чердак»

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Ограничения: 18+ FC/DC
События: Вечеринки.

Магия чисел, размах гостеприимства, облако, птица, самолёт!… Мы с вами распечатали весну, и уже не сможем остановиться! Встречаем гулкой дробью пятницу! «Чердак» приглашает тебя задать ритм ночи взяв «Барабанные палочки».

Только один раз, и только в пятницу:

Акция 1+1 коктейль действует всю ночь!
Удваивай своё удовольствие, увеличивай темп куража вдвое, ну и ты понял, куча метафор и лирических отступлений с цифрой два!
А так же, топовые музыкальные хитяо под твои танцули, фруктовый дымовал в пол-цены и (не можем удержаться, ну) вдвое больше радостных мосек вокруг!

Чердак
11 мая
Цены

Вход свободный
Бронь по телефону: 70-70-42

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