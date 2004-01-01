Банк’о’мат

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Прошли те славные времена, когда мы меняли ягоды на папирус, а шкуры на металл. Балом правят деньги и чем больше драхм возлежат с флоринами в твоём портмоне, тем чаще возникает вопрос о месте их хранения. Хвала тенге, у нас есть банки! И это не просто ячейки, смс-ки с номера «900» и пластиковые карты: банки – это люди. Кажется, настало время их отблагодарить. За всё хорошее.

Стремительный трансфер алкоголя с бара в ваш организм, огненный «Ипотека-сет» и welcome от него же, денежный дождь под разудалый перфоманс от резидентов за пультом, а так же дорогой go-go перфоманс, бесплатный фотосет и многое другое!

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