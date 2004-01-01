Band
Сольный концерт
Сольный концерт
Группа BAND основана 16 октября 2013 года в Мурманске.
Их музыкальный стиль можно описать, как поп-рок с вкраплениями из различных музыкальных направлений. В каждом треке замешан коктейль из различных стилей в неравных пропорциях.
Группа вдохновляется звучанием и магией старых пластинок, а также громких стадионных концертов прошлых эпох.
Состав:
Вокал – Никита Аврамук
Гитара – Антон Чернышов
Бас-гитара – Олег Крупенько
Барабаны – Владимир Мурин
Информация по телефону: 25-75-75
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