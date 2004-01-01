Группа BAND основана 16 октября 2013 года в Мурманске.

Их музыкальный стиль можно описать, как поп-рок с вкраплениями из различных музыкальных направлений. В каждом треке замешан коктейль из различных стилей в неравных пропорциях.

Группа вдохновляется звучанием и магией старых пластинок, а также громких стадионных концертов прошлых эпох.

Состав:

Вокал – Никита Аврамук

Гитара – Антон Чернышов

Бас-гитара – Олег Крупенько

Барабаны – Владимир Мурин