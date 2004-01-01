Илья Виноградов – поэт и прозаик, журналист, член Союза писателей России, лауреат Всероссийских и региональных литературных конкурсов.

«Балканский блокнот» – четвертая книга автора. Первая книга – «Невидимые диктаторы», увидела свет в 2011 году; вторая, «Сокровища бедных», была издана на средства гранта губернатора Мурманской области в 2013 году; сборник стихов «Русский ген печали» вышел в 2016 году.

Новое издание включает переведенный на болгарский язык цикл «Балканский блокнот» и поэтические произведения разных лет на русском языке. Стихи родились после недавнего посещения Болгарии и встречи с людьми, которые сохранили благодарность к России и Мурманску за возрождение праздника – Дня славянской письменности и культуры.

Автор перевода – болгарский писатель, поэт, журналист, член Союза болгарских писателей, Союза болгарских журналистов и Союза ученых Болгарии Елена Алекова. В ее переводе опубликованы стихи Велимира Хлебникова, Георгия Адамовича, Булата Окуджавы и других известных авторов. Во вступительной статье к «Балканскому блокноту» Елена охарактеризовала стихи Ильи Виноградова как «предельно простые и предельно ясные», в которых нет ничего лишнего, опускаемого при переводе.

Первая презентация книги, состоявшаяся в Софии в Русском культурно-информационном центре летом этого года, показала прежний, не проходящий интерес болгар к России, к Мурманску, к культурному взаимодействию. Вторая презентация книги пройдет в России в главной библиотеке Мурманской области.

Автор посвятил эту книгу болгарским друзьям с надеждой на продолжение дружбы и сотрудничества.