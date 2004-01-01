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Балет «Красный мак». Театр на комоде

Выставка предметов из собрания музея «ХХ лет после Войны. Музей повседневной культуры Ленинграда 1945-1965 гг.»

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События: Выставки.

«Балет «Красный мак» (1927). Театр на комоде» - результат сотрудничества с музеем «ХХ лет после Войны. Музей повседневной культуры Ленинграда 1945-1965 гг.». В 2020 году исполнилось 145 лет со дня рождения композитора – автора гимна Санкт-Петербурга, создателя балетов «Красный мак», «Медный всадник», «Тарас Бульба». Выставка представит публике знаменитый балет Рейнгольда Глиэра «Красный мак» (1927) как часть советской повседневной культуры.

В экспозиции будут представлены предметы из собрания музея «ХХ лет после Войны. Музей повседневной культуры Ленинграда 1945-1965 гг.» как напрямую порожденные впечатлениями от балета (прежде всего парфюмерия серии «Красный мак» и фарфоровые композиции с образами Тао Хоа), так и представляющие популярный образ «красного цветка» в пространстве советского дома, в модной индустрии, в рукоделии.

Посетить выставку можно по 13 декабря 2020 года.

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