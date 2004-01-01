Бал победителей

Героическая оборона Советского Заполярья – неотъемлемая часть Великой Отечественной войны. На Мурманском направлении находился единственный участок государственной границы Советского Союза и советско-германского фронта, который в течение всей войны вражеские войска так и не перешли. В 1985 году за выдающиеся заслуги, за проявленные мужество и героизм в жестоких боях с оккупантами и на трудовом фронте городу Мурманску присвоено звание «Город-герой».

Более 200 гостей со всей Мурманской области соберутся в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, чтобы поблагодарить ветеранов за мирное небо над головой, подаренное нам будущее и передать воспоминания о войне молодому поколению.

Это уникальное мероприятие, где каждый знает ценность мира на земле. Это не просто дань уважения людям, подарившим нам жизнь, это в первую очередь возможность фронтовикам вновь увидеть друг друга, послушать любимые песни, пообщаться. Среди участников - ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, лейтенанты проходящие службу на территории Кольского Заполярья, кадеты.

Место проведения выбрано не случайно. В годы войны областной Дворец культуры был центром общения и отдыха не только для мирного населения, но и для тех, кто принимал непосредственное участие в боях.

Здесь демонстрировали кинофильмы, давали концерты, проводили праздничные торжественные вечера и собрания. Для гостей выступят заполярные артисты, духовой оркестр и именно в этот день, впервые с 1946 года, прозвучит песня о героическом Мурманске.