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Бал маленьких принцев и принцесс

Детский праздник

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События: Детские праздники.

Приглашаем всех детей на настоящий волшебный бал, который откроет двери в королевство красивых нарядов, чудесных превращений, необычных традиций и удивительных встреч!

У нас соберутся все самые очаровательные принцессы мира Disney, а также отважные принцы и веселые герои любимых мультфильмов. Специально для вас мы приготовили необыкновенную сказочную программу с настоящим салоном причесок, мультипликационной студией и фотосессией, сладкой ватой и аквагримом. Не забудьте свои праздничные костюмы, ведь тем, кто придет в нарядах принца и принцессы, ожидает сюрприз!

Мега Кружка - 9
15 октября
13:00 - 16:00
Цены

550 р.

Билет можно приобрести по ссылке

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