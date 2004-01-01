Бал маленьких принцев и принцесс

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Приглашаем всех детей на настоящий волшебный бал, который откроет двери в королевство красивых нарядов, чудесных превращений, необычных традиций и удивительных встреч!

У нас соберутся все самые очаровательные принцессы мира Disney, а также отважные принцы и веселые герои любимых мультфильмов. Специально для вас мы приготовили необыкновенную сказочную программу с настоящим салоном причесок, мультипликационной студией и фотосессией, сладкой ватой и аквагримом. Не забудьте свои праздничные костюмы, ведь тем, кто придет в нарядах принца и принцессы, ожидает сюрприз!