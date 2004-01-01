Бактус спицами за три дня
Мастер-класс по вязанию
Мастер-класс по вязанию
Приглашаем всех желающих научиться вязать на наш мастер-класс!
Даже если Вы совершенно не умеете вязать, то через три встречи у вас будет готов вязаный шейный платок на весну, который отлично смотрится как с классическим пальто, так и с джинсовой курткой!
Ведущая - Юля Сабельникова, с ее работами Вы можете ознакомиться по ссылке
Все материалы и инструменты на курс Вы приобретаете самостоятельно, они не входят в стоимость курса.
Материалы:
2 мотка однотонной или меланжевой пряжи по 100 гр (метраж должен быть примерно 350м/100гр)
спицы №3 (прямые длинные или с леской/тросиком)
Запись на мастер-класс по ссылке
750 р. - за три занятия
Справки по телефону: 8 (921) 734-56-24