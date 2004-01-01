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Бактус спицами за три дня

Мастер-класс по вязанию

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События: Мастер-класс.

Приглашаем всех желающих научиться вязать на наш мастер-класс!

Даже если Вы совершенно не умеете вязать, то через три встречи у вас будет готов вязаный шейный платок на весну, который отлично смотрится как с классическим пальто, так и с джинсовой курткой!

Ведущая - Юля Сабельникова, с ее работами Вы можете ознакомиться по ссылке

Все материалы и инструменты на курс Вы приобретаете самостоятельно, они не входят в стоимость курса.

Материалы:

2 мотка однотонной или меланжевой пряжи по 100 гр (метраж должен быть примерно 350м/100гр)

спицы №3 (прямые длинные или с леской/тросиком)

Запись на мастер-класс по ссылке

ВяжЮля. Шерстяные истории
18 апреля
18:00 - 20:30
20 апреля
18:00 - 20:30
25 апреля
18:00 - 20:30
Цены

750 р. - за три занятия
Справки по телефону: 8 (921) 734-56-24

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