Бактус спицами за три дня

Приглашаем всех желающих научиться вязать на наш мастер-класс!

Даже если Вы совершенно не умеете вязать, то через три встречи у вас будет готов вязаный шейный платок на весну, который отлично смотрится как с классическим пальто, так и с джинсовой курткой!

Ведущая - Юля Сабельникова, с ее работами Вы можете ознакомиться по ссылке

Все материалы и инструменты на курс Вы приобретаете самостоятельно, они не входят в стоимость курса.

Материалы:

2 мотка однотонной или меланжевой пряжи по 100 гр (метраж должен быть примерно 350м/100гр)

спицы №3 (прямые длинные или с леской/тросиком)

Запись на мастер-класс по ссылке