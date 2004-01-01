Бахыт-Компот – это уникальное жизнеутверждающее явление отечественного рока. Ведомая основателем движения куртуазных маньеристов Вадимом Степанцовым, группа, преодолевая все перипетии и неурядицы, идет вперед, освещая все вокруг, радуя людей, встречающихся на ее пути.

В процессе житейских и творческих движений из названия исчезло две буквы. Как шутит ее лидер: Ыгорь и Толик ушли в люди и не вернулись. Ныне она чаще именуется «Бах!Компот». Но суть (или даже можно сказать credo) от этого не переменилась.