Ограничения: 12+

Музыкальные диалоги.

Исполнители:

Автор и ведущий – Артём Варгафтик (Москва)

Тарас Багинец (орган, Екатеринбург)



В программе:

Иоганн Бах. Фантазия соль мажор (Piese d'Orgue) BWV 572, хоральные прелюдии

Луи Маршан. Большой диалог

Иоганн Бах. Токката и фуга ре минор (в дорийском ладу) BWV 538

Луи Маршан. Первая органная книга

Иоганн Бах. Пассакалия до минор, BWV 582



Продолжительность концерта: 2 отделения по 45 минут



Слушателей ждет встреча с Бахом-импровизатором. Подлинную историю о несостоявшейся музыкальной дуэли Иоганна Себастьяна Баха с его современником – французским композитором, органистом и клавесинистом Луи Маршаном – расскажут органист из Екатеринбурга Тарас Багинец и известный теле- и радиожурналист, обладатель двух премий «Тэффи» Артем Варгафтик.

История интересна тем, что в Дрездене на концерт Луи Маршана, которого в то время очень почитала придворная публика, пришел Иоганн Себастьян Бах. После того, как виртуоз исполнил французскую песенку, и восторженный зал устроил ему овации, Бах сел за клавесин и сыграл 13 вариаций на тему только что исполненной песенки. По свидетельству очевидцев, Луи Маршан был изумлен. На следующий день Бах написал музыкальную тему и попросил Маршана без подготовки исполнить на эту тему импровизации; а затем предложить ему – Баху – ответную тему для дальнейших импровизаций. По сути, Иоганн Себастьян Бах вызвал коллегу на творческую дуэль. Но она, увы, не состоялась. Маршан предпочел покинуть Дрезден, не ответив Баху. Этот факт стал фабулой концерта «Бах и Маршан: история несостоявшейся дуэли» Тараса Багинца и Артема Вагафтика.

Тарас Багинец

Тарас Багинец: «В 12 лет я случайно попал на органный концерт…С тех пор я свою жизнь без органа не мыслил…».

Солист Свердловской филармонии, органист, клавесинист. Основатель и худрук крупнейшего в России Международного фестиваля музыки Иоганна Себастьян Баха – «Bach-Fest», ежегодно проходящего в Екатеринбурге. Видный интерпретатор музыки Иоганна Себастьяна Баха и его современников.

Окончил Харьковский институт искусств по классу фортепиано и органа (профессор С.Ю.Юшкевич), Санкт-Петербургский гос.университет с присуждением степени магистра искусств и гуманитарных наук (научн. рук. - А.А.Панов, кл. органа - Д.Ф.Зарецкий). Совершенствовал мастерство у ведущих профессоров: Хайнриха Вальтера (Германия), Михаэля Рэдулеску (Австрия), Ханса Фагиуса (Швеция), Зигмунда Сатмари (Германия), Людгера Ломанна (Германия). Лауреат и дипломант 10-ти международных конкурсов в Германии, России, Литве. На протяжении 20 лет органист выступает в концертных залах России, в престижных залах и знаменитых соборах Европы на исторических органах XVII-XIX веков. Участник крупных международных органных фестивалей в Германии, Франции, Польше, Италии, Швеции, Финляндии. В его творческом багаже - концерты в Украине, Дании, Чехии, Литве, Латвии, Молдове, Австрии. В течение каждого сезона Т. Багинец дает более 50 концертов, представляет не менее 15 различных сольных концертных программ, играет с оркестрами, солистами, ведет активную просветительскую работу.

Музыкантом записано 4 компакт-диска.



Артём Варгафтик

Артем Варгафтик: «Мои дети считают, что их папа работает сказочником…».

Радио- и тележурналист, музыкант по первой и основной профессии. Окончил Музыкальное училище при Московской консерватории и Академию музыки имени Гнесиных по классу виолончели, а также аспирантуру при Московской консерватории (кафедра истории исполнительства). Еще студентом начал работать на радио в качестве корреспондента, ведущего и автора музыкальных программ. Известность получил благодаря передачам «Оркестровая яма» и «Партитуры не горят» на телеканале «Культура». Эти проекты были удостоены национальных телевизионных премий «ТЭФИ» в 2003 и 2004 годах! В настоящее время является обозревателем «Радио России. Культура» и постоянным участником множества фестивалей и концертных программ в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.