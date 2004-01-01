Бах и итальянские виртуозы

В программе: И.С.Бах, Т.Альбинони, А.Вивальди, А.Марчелло, Дж.Россини и А.Паскулли.



Гобоист Алексей Балашов – лауреат международных конкурсов (Москва). Его называют «виртуозом гобоя», «Паганини гобоя» за высочайший уровень исполнительского мастерства, проникновенную и деликатную манеру игры, красивый звук инструмента, совершенное владение техническими сложностями гобоя. Алексей Балашов окончил Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского в 2008 г. (класс гобоя профессора А.Ю. Уткина). В 2015 г. работал солистом Приморского Театра оперы и балета (ныне Приморская сцена Мариинского театра, г. Владивосток). В настоящее время Алексей руководит Ансамблем солистов «Art Style». Балашов – участник и победитель многих международных конкурсов и фестивалей в России, Германии, Швейцарии и Италии.



Владимир Королевский является одним из самых известных молодых талантливых органистов России.

Он родился в семье музыкантов (отец - композитор, мать - музыковед). В 2011 году с отличием окончил Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского по классу композиции (профессор А.В. Чайковский). Одновременно учился в классе органа (профессор А.А. Паршин). В настоящее время продолжает обучение в ассистентуре-стажировке Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова (профессор Д.Ф. Зарецкий). Владимир – лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, в том числе – победитель Международного конкурса органистов имени Marcello Galanti (Италия, 2008, первая премия и приз зрительских симпатий), победитель Всероссийского конкурса "Sancta Caecilia" (Красногорск, 2010)., лауреат Международного конкурса Валерия Кикты (Москва, 2010). Обширный репертуар Владимира Королевского охватывает музыку пяти столетий. За несколько лет работы в филармонии и активной гастрольной деятельности Владимиром Королевским представлены разнообразнейшие программы, как сольные, так и с солистами-инструменталистами и вокалистами, охватывающие все стили традиционной органной музыки и включающие смелые эксперименты, вплоть до обработок песен рок-групп Queen и Beatles. Особое место в исполнительской практике музыканта занимает русская органная музыка, так редко звучащая сегодня на концертных площадках.

Все великолепие и богатство немецкой и итальянской музыки музыканты покажут в эксклюзивной программе. В программе, наряду с произведениями Баха прозвучат сочинения его современников Альбинони и Вивальди, а также произведения итальянских композиторов-романтиков XIX века Россини и Паскулли.