Баба Шанель

Яркая комедия о неугасимой страсти к жизни и стремлении к прекрасному.

На сцене – современная городская реальность, в центре которой жизнь самодеятельного коллектива, созданного во Всероссийском обществе глухих. Семь солисток, как семь нот или семь чудес света. Одна – бывшая прима кордебалета с расшатанными нервами, другая – заядлая «бомбила» с патологией зрения, третья – поэтесса, которую от всего тошнит… Всех их соединила любовь к задушевной русской песне.

За праздничным столом они встретились, чтобы отметить десятилетний юбилей своего ансамбля и определить планы на будущее, в том числе и на их молодого художественного руководителя. Но их обожаемый Сергей Сергеевич разрушает старческую идиллию и приглашает погреться в лучах славы ее – бабу Шанель!

Спектакль богат яркими костюмами, интересными поворотами событий и уж точно оставит зрителя в хорошем настроении до конца дня!

По пьесе Николая Коляды

Режиссер-постановщик: Елена Крынжина

В спектакле занята основная труппа Детской театральной школы.