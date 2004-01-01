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Азотное шоу

Уникальная программа эффектных научных экспериментов с жидким азотом!

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События: Представления, Шоу, Концерты.

Мы решили сделать что-то для детей и не только и не что-то, а первое в городе профессиональное азотное шоу!

Зовите всех своих младших сестёр и братьев! Как сделать розу хрустальной? Можно ли забить бананом гвоздь? Как заставить предметы летать? На эти и другие вопросы мы ответим вместе с вами.

Жидкий азот способен заморозить крупные объекты за считанные секунды. Его точка кипения - минус 196 градусов! Это настоящее «космическое» вещество, способное удивить не только детей, но и взрослых. Вы десятки раз видели его в кино, теперь попробуйте сами поэкспериментировать с ним!

Мы подготовили для вас уникальную программу эффектных научных открытий с жидким азотом. Они оставят незабываемые впечатления у ваших гостей любого возраста!

 Подробная информация в нашей группе 

StartUp coffee
1 апреля
12:00
Цены

200 р.

Дополнительная информация по телефону: 8 (919) 970-00-41

Билеты можно приобрести в Start Up coffee

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