Азотное шоу
Уникальная программа эффектных научных экспериментов с жидким азотом!
Уникальная программа эффектных научных экспериментов с жидким азотом!
Мы решили сделать что-то для детей и не только и не что-то, а первое в городе профессиональное азотное шоу!
Зовите всех своих младших сестёр и братьев! Как сделать розу хрустальной? Можно ли забить бананом гвоздь? Как заставить предметы летать? На эти и другие вопросы мы ответим вместе с вами.
Жидкий азот способен заморозить крупные объекты за считанные секунды. Его точка кипения - минус 196 градусов! Это настоящее «космическое» вещество, способное удивить не только детей, но и взрослых. Вы десятки раз видели его в кино, теперь попробуйте сами поэкспериментировать с ним!
Мы подготовили для вас уникальную программу эффектных научных открытий с жидким азотом. Они оставят незабываемые впечатления у ваших гостей любого возраста!
Подробная информация в нашей группе
200 р.
Дополнительная информация по телефону: 8 (919) 970-00-41
Билеты можно приобрести в Start Up coffee
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