Аз и Буки – основа науки

В мероприятии примут участиемурманские школьники. Ребята покажут свои знания в интеллектуальной игре, которая пройдет по нескольким категориям: история, известные пословицы и поговорки, фразеологизмы, слова, буквы. Познакомятся с историей славянской письменности, а так же попробуют создать свою современную азбуку.