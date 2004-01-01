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Аз и Буки – основа науки

Эрудит-шоу, посвящённое Дню славянской письменности и культуры

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События: Игра, Викторина.

В мероприятии примут участиемурманские школьники. Ребята покажут свои знания в интеллектуальной игре, которая пройдет по нескольким категориям: история, известные пословицы и поговорки, фразеологизмы, слова, буквы. Познакомятся с историей славянской письменности, а так же попробуют создать свою современную азбуку.

Цены

Дополнительная информация по телефону 45-76-58

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