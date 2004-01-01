132839

Айседора

Гастроли Котласского драматического театра

0
Я иду
Ваша оценка
События: Гастроли, Спектакли.

Это проникновенный спектакль, исповедь легендарной Айседоры Дункан о своей жизни. Ее, одну из лучших танцовщиц XX века, называют «божественной босоножкой» (она танцевала босиком в греческом хитоне, что было настоящим потрясением для публики).

Ею восхищались в Европе, Соединенных Штатах. Покорила она и Россию. Но этот спектакль не столько о творческих исканиях талантливой танцовщицы, сколько о трагической судьбе женщины, которая творила, любила и была любима, болезненно переживала разрыв семейных отношений, которая не могла простить себе трагическую гибель своих детей…

Режиссер-постановщик: Н. Шибалова
Художник-постановщик: В. Новаковский
Музыкальное оформление: О. Белых
Балетмейстер: И. Монина
В главной роли: О. Белых
Продолжительность: 1 час 40 минут (без антракта)

Театр кукол
26 мая
19:00
27 мая
18:00
Цены

Касса театра: 45-81-78

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?