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Автопрокачка

Фестиваль автомобильного тюнинга

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События: Конкурсы, Шоу, Фестивали.

7 номинаций:

тюнинг отечественных автомобилей
тюнинг иномарок
аэрография
ретро-автомобиль
технический тюнинг
командный зачёт
гран-при (победитель «Автопрокачки 2017», народное голосование)

Главный приз – сертификат на 30 000 руб. в митерию «Мама на даче».

Победитель в каждой номинации будет награжден дипломом, кубком и получит подарки от партнеров.

Для фестиваля отобрано порядка 25-30 машин.

Главный судья фестиваля – Президент федерации автомобильного спорта в Мурманске и Мурманской области Ходий Дмитрий Сергеевич.

В программе:

презентация и награждение участников

конкурсы и подарки

бесплатная фотостойка Селфишная51

мощный trap-sound от Cursor

бесплатный аквагрим

десятки воздушных шаров

Ведущий: Андрей Балконский

AZIMUT
29 апреля
15:00 - 17:00
Цены

Официальная группа ВК

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