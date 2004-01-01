Автопрокачка
Фестиваль автомобильного тюнинга
Фестиваль автомобильного тюнинга
7 номинаций:
тюнинг отечественных автомобилей
тюнинг иномарок
аэрография
ретро-автомобиль
технический тюнинг
командный зачёт
гран-при (победитель «Автопрокачки 2017», народное голосование)
Главный приз – сертификат на 30 000 руб. в митерию «Мама на даче».
Победитель в каждой номинации будет награжден дипломом, кубком и получит подарки от партнеров.
Для фестиваля отобрано порядка 25-30 машин.
Главный судья фестиваля – Президент федерации автомобильного спорта в Мурманске и Мурманской области Ходий Дмитрий Сергеевич.
В программе:
презентация и награждение участников
конкурсы и подарки
бесплатная фотостойка Селфишная51
мощный trap-sound от Cursor
бесплатный аквагрим
десятки воздушных шаров
Ведущий: Андрей Балконский
Официальная группа ВК