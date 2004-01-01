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Автопрокачка

Фестиваль автомобильного тюнинга

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Ограничения: 6+
События: Конкурсы, Соревнование.

7 номинаций:

тюнинг отечественных автомобилей
тюнинг иномарок
аэрография
ретро-автомобиль
технический тюнинг
командный зачёт
гран-при (победитель «Автопрокачки 2018», народное голосование)

Главный приз – сертификат на 30 000 руб. в паб «Пинта».

Победитель в каждой номинации будет награжден дипломом, кубком и получит подарки от Европы Плюс Мурманск и партнеров.

Заявки принимаются до 20 апреля 2018 г. по ссылке 

Для фестиваля будет отобрано порядка 25 машин.

Главный судья фестиваля – Президент федерации автомобильного спорта в Мурманске и Мурманской области Ходий Дмитрий Сергеевич.

В программе:

презентация и награждение участников
конкурсы и подарки
мощный trap-sound от DJ Cursor
бесплатный аквагрим
десятки воздушных шаров

Ведущий – Андрей Балконский.

AZIMUT
29 апреля
16:00 - 18:00
Цены

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