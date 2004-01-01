Автопрокачка
Фестиваль автомобильного тюнинга
Фестиваль автомобильного тюнинга
7 номинаций:
тюнинг отечественных автомобилей
тюнинг иномарок
аэрография
ретро-автомобиль
технический тюнинг
командный зачёт
гран-при (победитель «Автопрокачки 2018», народное голосование)
Главный приз – сертификат на 30 000 руб. в паб «Пинта».
Победитель в каждой номинации будет награжден дипломом, кубком и получит подарки от Европы Плюс Мурманск и партнеров.
Заявки принимаются до 20 апреля 2018 г. по ссылке
Для фестиваля будет отобрано порядка 25 машин.
Главный судья фестиваля – Президент федерации автомобильного спорта в Мурманске и Мурманской области Ходий Дмитрий Сергеевич.
В программе:
презентация и награждение участников
конкурсы и подарки
мощный trap-sound от DJ Cursor
бесплатный аквагрим
десятки воздушных шаров
Ведущий – Андрей Балконский.