Автопрокачка

Ограничения: 6+

7 номинаций:

тюнинг отечественных автомобилей

тюнинг иномарок

аэрография

ретро-автомобиль

технический тюнинг

командный зачёт

гран-при (победитель «Автопрокачки 2018», народное голосование)

Главный приз – сертификат на 30 000 руб. в паб «Пинта».

Победитель в каждой номинации будет награжден дипломом, кубком и получит подарки от Европы Плюс Мурманск и партнеров.

Заявки принимаются до 20 апреля 2018 г. по ссылке

Для фестиваля будет отобрано порядка 25 машин.

Главный судья фестиваля – Президент федерации автомобильного спорта в Мурманске и Мурманской области Ходий Дмитрий Сергеевич.

В программе:

презентация и награждение участников

конкурсы и подарки

мощный trap-sound от DJ Cursor

бесплатный аквагрим

десятки воздушных шаров

Ведущий – Андрей Балконский.