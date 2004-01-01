Все работы, представленные на выставке «Автопортрет в духе эпохи Возрождения», выполнены учениками детских школ искусств и детских художественных школ Апатитов и Кировска в рамках проведения одноименного конкурса, главной целью которого было знакомство с искусством итальянского Возрождения. Изучая художественное наследие Ренессанса, юные художники не только прикоснулись к важнейшей странице в истории мировой культуры, но и попытались вообразить себя самого частью этого мира. Листая альбомы и разглядывая портреты, ребята пытались найти тот единственный образ, который соответствовал бы собственному ощущению самого себя.