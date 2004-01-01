129690

Автопортрет в духе эпохи Возрождения

Выставка работ учащихся детских школ искусств и детских художественных школ Апатитов и Кировска

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

Все работы, представленные на выставке, были выполнены учениками детских школ искусств и детских художественных школ Апатитов и Кировска в рамках проведения одноименного конкурса, главной целью которого было знакомство с искусством итальянского Возрождения. Изучая художественное наследие Ренессанса, юные художники не только прикоснулись к важнейшей странице в истории мировой культуры, но и попытались вообразить себя самого частью этого мира. Листая альбомы и разглядывая портреты, ребята пытались найти тот единственный образ, который соответствовал бы собственному ощущению самого себя.

Художественный музей
c 4 января по 5 февраля
Цены

Дополнительная информация по телефону: 450-385 

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?