Любимые фильмы на большом светодиодном экране под открытым небом! Вы смотрите кино с любимым человеком или друзьями, находясь в своём автомобиле, а звук слушаете через магнитолу, настроенную на определённую FM-частоту.

Программа:

21 мая 21:00 – Великий Гэтсби

21 мая 23:55 – Маска

22 мая 21:00 – Богемская рапсодия

22 мая 23:55 – Время первых

23 мая 21:00 – Форд и Феррари

23 мая 23:55 – Лето

24 мая 21:00 – Джокер

24 мая 23:55 – Кукла 2. Брамс

Открыта продажа билетов! Стоимость указана за машину вне зависимости от количества пассажиров.