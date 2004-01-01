АвтоКино
Автокинотеатр на парковке ТРК Plazma
Автокинотеатр на парковке ТРК Plazma
Любимые фильмы на большом светодиодном экране под открытым небом! Вы смотрите кино с любимым человеком или друзьями, находясь в своём автомобиле, а звук слушаете через магнитолу, настроенную на определённую FM-частоту.
Программа:
21 мая 21:00 – Великий Гэтсби
21 мая 23:55 – Маска
22 мая 21:00 – Богемская рапсодия
22 мая 23:55 – Время первых
23 мая 21:00 – Форд и Феррари
23 мая 23:55 – Лето
24 мая 21:00 – Джокер
24 мая 23:55 – Кукла 2. Брамс
Открыта продажа билетов! Стоимость указана за машину вне зависимости от количества пассажиров.
от 700 руб.