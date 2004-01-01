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АвтоКино

Автокинотеатр на парковке ТРК Plazma

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События: Видеотрансляции.

Любимые фильмы на большом светодиодном экране под открытым небом! Вы смотрите кино с любимым человеком или друзьями, находясь в своём автомобиле, а звук слушаете через магнитолу, настроенную на определённую FM-частоту.

Программа:

21 мая 21:00 – Великий Гэтсби

21 мая 23:55 – Маска

22 мая 21:00 – Богемская рапсодия

22 мая 23:55 – Время первых

23 мая 21:00 – Форд и Феррари

23 мая 23:55 – Лето

24 мая 21:00 – Джокер

24 мая 23:55 – Кукла 2. Брамс

 Открыта продажа билетов! Стоимость указана за машину вне зависимости от количества пассажиров.

ТРК «Plazma»
c 21 по 24 мая
Цены

от 700 руб.

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