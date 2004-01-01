Aurora Borealis Gallery
Фотовыставка северных сияний
Фотовыставка северных сияний
Праздники должны быть яркими! Музей северного сияния приглашает в необычное путешествие!
В центре города вы увидите уникальные фото и видео самых красивых северных сияний за 20 лет!
Музей северное сияние – это фантастические эмоции и захватывающие впечатления.
300 р.
Детям в сопровождении с родителями вход бесплатно
Задать вопросы и забронировать билеты можно по телефону: +7 (921) 031-82-71
Выставка, посвященная 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье
Выставка Клуба любителей вышивки «Северяночка» Дома ремёсел Мурманского областного художественного музея