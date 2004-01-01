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Aurora Borealis Gallery

Фотовыставка северных сияний

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События: Выставки.

Праздники должны быть яркими! Музей северного сияния приглашает в необычное путешествие!

В центре города вы увидите уникальные фото и видео самых красивых северных сияний за 20 лет!

Музей северное сияние – это фантастические эмоции и захватывающие впечатления.

AZIMUT
c 29 декабря 2019 по 09 января 2020
Цены

300 р.

Детям в сопровождении с родителями вход бесплатно

Задать вопросы и забронировать билеты можно по телефону: +7 (921) 031-82-71

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