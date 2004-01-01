Квест – это командная игра! Собирайте друзей и знакомых, организуйте дружную команду и приходите к нам в «клёвое место» - в ИЦАЭ Мурманска. Мы ждем вас на а/л «Ленин». Это отправная точка нашей «большой рыбалки». На 7 точках в центре города вы можете собрать завидный улов и получить «атомные» призы и фирменные подарки!

Но для этого командам предстоит: разгадать тайны промысловых рыб, показать знания биографии родного города, узнать, что такое пруды-охладители, расшифровать загадочные рыборебусы и понять, кто водится в водоемах в непосредственной близости от АЭС.