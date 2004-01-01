149837

AtomFish

Увлекательный городской квест, посвященный прошедшему Дню рыбака

0
Я иду
Ваша оценка
События: Игра.

Квест – это командная игра! Собирайте друзей и знакомых, организуйте дружную команду и приходите к нам в «клёвое место» - в ИЦАЭ Мурманска. Мы ждем вас на а/л «Ленин». Это отправная точка нашей «большой рыбалки». На 7 точках в центре города вы можете собрать завидный улов и получить «атомные» призы и фирменные подарки!

Но для этого командам предстоит: разгадать тайны промысловых рыб, показать знания биографии родного города, узнать, что такое пруды-охладители, расшифровать загадочные рыборебусы и понять, кто водится в водоемах в непосредственной близости от АЭС.

Цены

Мероприятие является бесплатным. 
Запись по телефону: 8(815 2) 60 00 78.

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?