Информационный центр по атомной энергии Мурманска приглашает всех желающих пройти увлекательный городской квест «AtomFish», посвященный Дню рыбака.

Квест – это командная игра! Собирайте друзей и знакомых, организуйте дружную команду и приходите к нам в «клёвое место» — в ИЦАЭ Мурманска. Мы ждем вас на а/л «Ленин». Это отправная точка нашей «большой рыбалки». На 7 точках в центре города вы можете собрать завидный улов и получить «атомные» призы и фирменные подарки!