ASTERO
Лучший клубный лайв-проект России в Мурманске!
Главные хит-мейкеры танцевальной музыки в России, чьи треки звучат на всех танцполах и главных радиостанциях страны в Мурманске!
Артисты совмещают DJ-set, живое инструментальное шоу и новейшие технологии. На выступлениях музыканты используют клавишные, гитару, саксофон, перкуссию, электронные ударные и цифровые контроллеры.
ASTERO – лидеры по ротациям всех танцевальных радиостанций России в 2016-2017 годах с ремиксами на Kadebostany «Teddy Bear», «Mind If I Stay» и Raving George «You’re Mine», которые дошли до вершин многих чартов и имеют в общей сложности более двух миллионов Shazam’ов. Они являются вторы и ведущие еженедельного авторского радиошоу «Mastereo» на танцевальной радиостанции DFM. (Более 100 городов вещания, 13 городов-миллионников).
Информация о резерве столов по телефону: 70-88-77
Приятный вечер на высоте в стиле jazz