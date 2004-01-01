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Главные хит-мейкеры танцевальной музыки в России, чьи треки звучат на всех танцполах и главных радиостанциях страны в Мурманске!

Артисты совмещают DJ-set, живое инструментальное шоу и новейшие технологии. На выступлениях музыканты используют клавишные, гитару, саксофон, перкуссию, электронные ударные и цифровые контроллеры.

ASTERO – лидеры по ротациям всех танцевальных радиостанций России в 2016-2017 годах с ремиксами на Kadebostany «Teddy Bear», «Mind If I Stay» и Raving George «You’re Mine», которые дошли до вершин многих чартов и имеют в общей сложности более двух миллионов Shazam’ов. Они являются вторы и ведущие еженедельного авторского радиошоу «Mastereo» на танцевальной радиостанции DFM. (Более 100 городов вещания, 13 городов-миллионников).