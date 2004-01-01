Кто может лучше рассказать о городе, нежели человек, проживший в нём, без малого, 85 лет? А если этот человек ещё и фотограф?

Белозерова Людмила Александровна, фотохудожник, член Народного самодеятельного коллектива Фотостудия «Мурманск» (c 1959).

Фотоархив автора поистине уникален! В нём заключена память нескольких поколений мурманчан. Мурманск, его дома и улицы, его природа и, конечно же, мы, обычные жители – настоящий источник вдохновения для автора. На ее снимках вы не встретите фальши. Здесь только обычная жизнь целого города, идущая своим чередом, с её радостями и горестями, подмеченная объективом мастера.

Она начала снимать город в 1949 году, то есть с первой пленки и продолжает это делать по сей день.

Запечатлев впервые вид из своего окна, в 1961 году, Людмила Александровна положила начало серии фотографии, которые стали целой историей о трансформации деревянного Рыбацкого переулка в привычный для нас Театральный бульвар.

Выставка «Ассорти» подготовлена к 85-летию автора. В экспозицию вошли фотопейзажи разных лет.

Место проведения: ул. Октябрьская, д.22, зал №2