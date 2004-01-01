Жить нужно так, чтобы было что вспомнить. Путешествовать так, чтобы всегда возвращаться. Любить страстно и ярко, пусть даже только на час. Играть так, чтобы взрывать зал потоком драйва. Быть тем, кем не можешь не быть. Именно такие эмоции возникают, когда посещаешь концерт «AS/DS» – киевской команды, которая заставляет чувствовать и делать так, как ты хочешь сделать.

«AS/DS» – киевский проект, уникальный тем, что это первый и единственный официальный трибьют легендарных «AS/DS» в Украине. Они очень похожи стилем, внешне и передают невероятную энергетику, которую нужно скорее прочувствовать и протанцевать, нежели описывать словами. Идея создания принадлежит двум братьям – фронтмену Александру Тетерину и гитаристу Роману Хмеленко. Официальной датой рождения «AS/DS» считается 28 октября 2011 года: именно тогда состоялся первый большой концерт ребят в Запорожье. В рамках тура «High way to hell», за 39 дней бенд дал 30 концертов в городах Украины, России и Беларуссии. Также музыканты играли на одной сцене с монстрами рока - группами «Алиса», «Ария», «Би-2» и многими другими. Ощущай рок вместе с нами!