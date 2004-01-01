Русский музей, Некоммерческое партнерство «Виртуальный Русский музей» и творческое объединение «Мир искусства» продолжают традицию проведения Всероссийского фестиваля авторских короткометражного кино «Арткино» в Центре мультимедиа Русского музея и мультимедиа кинотеатрах участников проекта «Русский музей: виртуальный филиал».

«Арткино» – один из самых масштабных в стране фестивалей короткого метра, где лучший фильм года определяет не только профессиональное, но и зрительское жюри.

Миссия фестиваля «Арткино» — возрождение авторского кино в России, стимулирование открытий в киноязыке, привлечение внимания к авторскому и экспериментальному кино путём популяризации авторских короткометражных фильмов, созданных студентами киношкол и независимыми авторами.

Для показа зрителям лучших работ 10 Всероссийского фестиваля «Арткино» организаторы и профессиональное жюри фестиваля отобрали 16 разноплановых короткометражных фильмов, которые тематически объединены в 3 программы: «Утро», «День» и «Вечер».

19 апреля 18:00 – Программа «Утро»

Продолжительность показа: 1ч. 55мин.

20 апреля 18:00 – Программа «День»

Продолжительность показа: 1ч 35мин

21 апреля 17:00 – Программа «Вечер»

Продолжительность показа: 1ч 50мин