Ограничения: 16+

«Жёлтые тюльпаны» (режиссер Егор Калиновский, 6 мин. 55 сек.)

«Невыученный урок» (режиссер Нина Ведмицкая, 23 мин. 40 сек.)

История о Донецком пятикласснике Кольке, который остается в классе во время артобстрела. Он, наедине со своим страхом, находит поддержку там, где не ждал. Самая обычная школьная доска, становится порталом в прошлое. Колька связывается с таким же, как он, мальчишкой, но только из 1941 года. Они оба заперты в школе, оба находятся под обстрелом и оба хотят жить, радоваться и наслаждаться детством.

«Спиридон» (режиссер Константин Абаев, 22 мин. 36 сек.)

Что есть Человек на земле? Спиридон, он кто? Блаженный - вне времени, без прошлого и будущего? Он так сливается с пространством, что становится его частью. Какой век на дворе, какая власть? Его воля сосредоточена лишь на движении гончарного круга. И только это важно. В его руках замысел создателя. Не то, что ты купил, а то, что ты создал имеет истинную цену. И только то, что отдал, будет жить дальше...

«Электричество (хочу умереть)» (режиссер Вениамин Тронин, 26 мин.)

Жизнеутверждающая история о российском крестьянине, который решил... умереть.

«Главное, чтоне овца» (режиссер Баяр Барадиев, 9 мин. 03 сек.)

«Колокол и флейта» (режиссер Дмитрий Майоров, 31 мин. 23 сек.)

Петька, спивающийся музыкант, отчаявшись вернуть жену и сына, едет к чудотворной иконе, но в дороге совершает жестокое преступление.