Ограничения: 16+

«Неона» (режиссер Вера Водынски, 8 мин. 10 сек.)

В 1995 г. в Пекине на всемирной конференции ООН по положению женщин понятие «пол» было заменено на понятие «гендер». В эротической антиутопии «Неона» спрогнозированы будущие последствия этого события.

«Жизнь после пенсии?» (режиссер Елена Погребижская, 29 мин. 41 сек.)

Новый документальный фильм известного российского журналиста и режиссера Елены Погребижской о том, есть ли счастливая старость в России. Герой фильма стар телом, но не стар духом. Он стареет так, чтобы не потерять радость жизни и ясность взгляда. Чудачество это или пример для остальных? В фильме ведется разговор о ключевых вопросах жизни и смерти. Фильм позволит ближе подойти к принятию непреложного факта, того, что однажды каждый должен будет сказать себе - «Есть ли у меня жизнь после пенсии?».

«Шуба» (режиссер Василий Воротов, 15 мин. 50 сек.)

Мужчина видит всех женщин голыми, и лишь собственную жену он видит в шубе.

«А я все еще жив» (режиссер Алексей Соболев, 30 мин.13 сек.)

«Забытое» (режиссер Александр Королёв, 27 мин. 32 сек.)

Любовный треугольник, главными героями которого выступают глухие. Режиссёр театра жестов собирается разводиться с женой, так как у него роман с главной актрисой спектакля.